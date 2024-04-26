محتجز داخل "سجن فاخر" في لبنان.. نجل القذافي يستغيث

أبدى هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تبرّمه من استمرار احتجازه في أحد السجون اللبنانية، مؤكدًا أنه "كبش محرقة"، وضحية قضية لا دخل له فيها.

ونقلت "العربية.نت" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنّ هانيبال القذافي يُعامل معاملة "مميزة" داخل سجنه الانفرادي، حتى إنه خضع منذ فترة لعملية جراحية تجميلية، وتم تأمين طبيب خاص لمعاينته بشكل دوري.

وأضافت أن عائلته التي استقرّت في لبنان أخيرًا، "تزوره دائمًا، بالإضافة إلى وكلائه القانونيين".

ظروف "مقبولة"

وأشارت إلى أنه رغم الظروف الإنسانية "المقبولة" التي يعيش فيها داخل سجنه بالمقارنة مع بقية السجناء، فإن القذافي يعاني من مرض "تخلخل العظام" بسبب عدم تعرّضه لأشعة الشمس، وفقًا للمصادر، التي أكدت أنه يُسمح له بالسير يوميًا خارج سجنه لمدة ساعة، لكنه يرفض.

وفي المقابل، تحسّنت حالته الصحية، واستقرّ معدّل ضغط الدم والسكري بعد أن فكّ إضرابه عن الطعام الذي بدأه، العام الماضي، كوسيلة ضغط لتحريك ملفه الجامد قضائيًا، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى "أن القذافي يصرّ على أنه ضحية، قائلاً "أنا كبش محرقة ورهينة ومعتقل سياسي في قضية لا علاقة لي بها، وكنت طفلاً عندما اختفى الإمام الصدر ورفيقاه".