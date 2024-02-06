مسؤولون: غزة تحتاج إلى عشرات السنين لترميمها

دمّرت الآلة الحربية الإسرائيلية جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، لا سيما البنى التحتية والمستشفيات والجامعات والمدارس، فضلا عن عشرات الآلاف من البيوت والشوارع المدمرة.

استمرارًا لهذا الدمار، جرى تدمير الشوارع الرئيسة ومحطات تحلية المياه والمصانع، ما يجعل نبوءة الأمم المتحدة بأن قطاع غزة يحتاج إلى 70 عاما للعودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر هي نبوءة صادقة.

وبدوره، قال رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج إن غزة بالفعل تحتاج إلى عشرات السنين لإعادة بنائها من جديد، في ظل حجم الدمار الهائل الذي طال أكثر من 350 ألف وحدة سكنية ومؤسساتية ما بين هدم كلي وهدم جزئي، بالإضافة إلى الدمار الذي طال البنى التحتية والشوارع وشبكات الصرف الصحي.

وأضاف السراج في حديث لـ"إرم نيوز": "لا يمكن وصف ما شهدته وما زالت تشهده مدن قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل وعمليات الاقتحام المستمرة للأحياء والمدن؛ ما غيّر حرفيًا شكل المدن ومعالمها حيث أصبحت غريبة على أصحابها".

وتابع: "على صعيد مدينة غزة، وهي المحافظة الرئيسة في القطاع والتي تضم معظم المستشفيات الكبرى والجامعات والوزارات والمقار الحكومية بالإضافة إلى الأماكن السياحية والفنادق والمولات فضلًا عن الآثار التاريخية التي تمتد إلى آلاف السنين، جرى تدمير كل ذلك، ونحتاج إلى ما يزيد على 10 سنوات فقط لإعادة إعمار ما دمّره الجيش الإسرائيلي في هذه المدينة".