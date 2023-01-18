الكويت.. مرسوم أميري بالعفو عن عشرات المواطنين المدانين بجرائم مختلفة

صدر، مساء الثلاثاء، في الكويت مرسوم أميري بالعفو عن شريحة واسعة من المواطنين المدانين ببعض الجرائم ممن هم داخل البلاد وخارجها.

وأصدر مجلس الوزراء بيانًا نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بشأن مرسوم العفو رقم 8 لسنة 2023 بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وأوضح البيان أن "المرسوم شمل شريحة واسعة من المواطنين داخل البلاد وخارجها، حيث كشفت الإرادة الأميرية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل دستورًا وقانونًا في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن".