حماس تحذر من "مجزرة" في حال اجتاحت إسرائيل رفح

حذّرت حركة حماس في قطاع غزة من حدوث "مجزرة" في حال شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في رفح، الواقعة على الحدود المصرية، والتي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب.

وقالت الحركة في بيان "نحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، في حال تم اجتياح محافظة رفح"، مضيفة "نحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة".

وتثير العملية البرية الوشيكة، مخاوف من كارثة إنسانية؛ إذ سبق ووصفت إحدى منظمات الإغاثة، أنه في حال شن عملية عسكرية، فستصبح رفح "منطقة إراقة دماء".

ويوم الخميس، حذرت الولايات المتحدة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون "كارثة".