صحيفة: ضغوط أمريكية على نتنياهو للقبول بأي صفقة مع حماس

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن ضغوط أمريكية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقبول بأي صفقة تبادل للأسرى مع حماس "حتى لو بثمن باهظ"، لإنهاء التصعيد المتنامي في المنطقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "اجتماع مجلس الحرب انتهى قبل الحصول على رد من حماس بشأن التهدئة".

وأضافت: "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أنه لن يأتي رد إيجابي واضح من الحركة بسبب الانقسامات في مواقف قيادات الحركة بشأن المقترح".

وتابعت: "أوضح القطريون لإسرائيل أن المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن التي تمت صياغة خطوطها العريضة إن الأمور في قمة باريس معقدة للغاية، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت".

وقالت مصادر مشاركة في المحادثات إن الأمريكيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على إسرائيل للموافقة على الصفقة، ولو بثمن باهظ، حيث يعتقدون أنها ستحقق هدنة تسمح لهم ببدء تأثير الدومينو الذي سيشمل وقف إطلاق النار"، لافتة إلى أن الهدف الذي حدده الأمريكيون لهذا هو شهر أبريل/نيسان".

في بالمقابل، قالت الصحيفة العبرية إن "ضغوطاً سياسية شديدة تُمارس على نتنياهو، حيث يخشى أنه إذا نفذ الصفقة فإنه سيخسر إيتمار بن بن غفير وزير الأمن القومي، لكنه يفهم أنه إذا لم ينفذ الصفقة فإنه سيخسر بيني غانتس".

وختمت الصحيفة بتوضيح ما سينتهجه نتنياهو قائلة: "سيحاول نتنياهو التأجيل قدر استطاعته، لكسب الوقت ومحاولة إحراج حماس".