هيئة البث: فوضى التصريحات الإسرائيلية نسفت مفاوضات الهدنة

فشل المفاوضات

هيئة البث الإسرائيلية أماطت اللثام عن الملابسات التي أحاطت بإعلان الجيش عن تلك الخطوة، إذ ارتبطت بما يُعد فشل المفاوضات مع حركة حماس، وهو الفشل الذي حمَّلته لرئيس الوزراء وشركاء اليمين المتطرف بالائتلاف.

واقتبست عن مصدر إسرائيلي على صلة بالموضوع، لم يكشف هويته، أن إسرائيل وحركة حماس "كانتا أقرب لِما يكون من إتمام الصفقة، إلا أن تصريحات نتنياهو، التي أكد خلالها أن عملية رفح ستُنفذ حتى مع إبرام صفقة، أدَّت إلى تقويض المفاوضات".

وذكرت أن حركة حماس التي استمعت لتصريحات نتنياهو "أصبحت في حاجة لضمانات من الوسطاء بأن تل أبيب ستحترم الاتفاق ولن تعود للعمليات القتالية خلال وقف إطلاق النار ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".