ليبيا.. الأمير السنوسي يكثف لقاءاته بهدف استعادة "الشرعية الدستورية"

وفي اجتماعه مع وفد من أعيان وقيادات ونشطاء مدينة الزنتان، قال الأمير السنوسي: "ناقشنا الآراء المختلفة التي حملها الأخوة الكرام، وحرص أبناء شعبنا على أن تكون المؤسسة الملكية الدستورية هي الضامن الذي يحفظ وحدة البلاد وأملها في مستقبل مشرق".

ومنذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، كثّف الأمير السنوسي مشاوراته في الخارج مع قادة من مختلف القبائل وأعيان ليبيا.

وفي 13 من فبراير/ شباط الماضي، قال الأمير السنوسي، إن الحراك الذي أطلقه "يواجه حملة من بعضهم للتشويش عليه، بأخبار مزيفة"، لكنه شدد على مواصلة المشاورات ونقل الحوار إلى ليبيا معتبرًا أنه "يمثل فرصا لفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد".

ورغم أن الأمير السنوسي لم يطرح بعد بشكل رسمي عودة الملكية؛ إذ ينادي بحوار وطني أولا، إلا أن لقاءاته تثير تساؤلات حول فرص عودة ليبيا إلى النظام الملكي، بعد حالة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد منذ سنوات.