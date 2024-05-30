إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ كروز "قادم من الشمال"

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية صاروخ كروز "قادمًا من الشرق"، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس.

وأضاف الجيش في بيان: "تم تفعيل حالة التأهب في منطقة هضبة الجولان بشأن تسلل طائرة معادية، وإسقاط صاروخ كروز قادم من الشرق".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترَض "هدفًا جويًّا" آخرَ قادمًا من لبنان.

وجاء في منشور على حساب الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" أنه "بعد التنبيه الذي تم تفعيله في منطقة مرغليوت، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي باستخدام نظام القبة الحديدية في اعتراض هدف جوي مشبوه عَبَر من لبنان".