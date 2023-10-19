بين الوضع الإنساني الخطير والقصف المتواصل.. كارثة مزدوجة في غزة

إشارة خضراء لدخول المساعدات

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن "كل ثانية أو ساعة تمضي دون فتح المعبر نفقد أرواحًا بريئة سواء كانوا مرضى أو موجودين في المستشفيات أو مواطنين موجودين في مختلف الملاجئ أو أماكن الإيواء بسب عدم توفر مياه الشرب النظيفة على سبيل المثال".

وفشل العديد الدول في إدخال المساعدات للمتضررين. لكن أخيرًا أثمرت زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، يوم الأربعاء، بتحريك عجلة المساعدات التي كانت ممنوعة من دخول القطاع.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حصوله على موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على السماح "بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة" من رفح، المعبر الوحيد للقطاع الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل لن تمنع المساعدات الإنسانية من مصر طالما أنها تشمل الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".

الخبر كان ليكون بادرة أمل مفرحة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعرفها القطاع، لكن "الفرحة مؤجلة إلى حين إتمام أشغال يجب تنفيذها على الطريق الذي دمره القصف الإسرائيلي، أي ليس قبل يوم الجمعة.

يحدث هذا في وقت تقول فيه منظمة الصحة إن "الوضع لا يحتمل أي تأخير".

التهديد بشن الهجوم البري ليس العامل الوحيد لمغادرة القطاع، فالحياة هنا باتت لا تطاق، في ظل انقطاع الكهرباء والمياه، وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها، حتى الملاجئ دمرت وبات العراء الرفاهية الوحيدة في القطاع وفق شهود عيان.

وفر أكثر من مليون من سكان جنوب القطاع تحت تهديد هجوم بري إسرائيلي في الشمال، ومن ظلوا بالقطاع يضطرون إلى "تصريف" يومياتهم التي تعرف المزيد من التعقيد كل يوم بين قصف متواصل وأزمة إنسانية كارثية.