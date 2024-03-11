من هو سعد العولقي زعيم "القاعدة" الجديد في اليمن؟

أعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، الأحد، تنصيب سعد بن عاطف العولقي، المكنى بـ "أبي الليث"، زعيماً جديداً للتنظيم، بعد تأكيد وفاة سلفه خالد باطرفي، دون توضيح أسباب وملابسات تلك الوفاة.

والعولقي يمني الجنسية، وينتمي إلى قبيلة "العوالق" البارزة في قوام القوات الجنوبية في شبوة، وتقول مصادر إنه يعد بمثابة "مرشد التنظيم".

وتشير تقارير إلى أن العولقي هو أحد أبرز المتهمين بالمشاركة مع المتشددين اليمنيين الذين أعادهم بن لادن من أفغانستان إلى اليمن لتنفيذ عمليات ضد المصالح الغربية والأمريكية قبل أكثر من 20عام.

وكان العولقي ضمن أعضاء "مجلس الشورى" لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، ودعا علناً إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وتعرّف الولايات المتحدة العولقي بأنه "عضو بارز في التنظيم بمحافظة حضرموت في اليمن وعضو سابق في مجلس الشورى في قاعدة جزيرة العرب".

وعرض "برنامج المكافآت من أجل العدالة" مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن العولقي.