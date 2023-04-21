بلينكن يدعو لمفاوضات لوقف إطلاق نار مستدام في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه تحدث أمس الخميس، مع قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، وناشد كليهما التعهد بوقف إطلاق النار والالتزام به خلال هذه الفترة.

وقال بلينكن إنه يجب على الجيش السوداني والقيادات المدنية البدء فورًا في مفاوضات بشأن ترتيبات لوقف إطلاق نار مستدام لتجنب المزيد من الأضرار، مشددا على أن المفاوضات يجب أن تتناول توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بما يشمل سحب قوات الطرفين من المناطق الحضرية.