تونسيون يطردون سفير إيطاليا من معرض الكتاب(فيديو)
أقدم تونسيون على طرد السفير الإيطالي، لدى تونس، أليستاندرو بروناس، من معرض الكتاب الدولي بالعاصمة، متهمين حكومة بلاده بدعم إسرائيل في حربها على غزة.
واقتحم النشطاء القاعة، مرددين شعارات مناهضة لحكومة إيطاليا.
وتداول راد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة انتشرت لطرد السفير الإيطالي من معرض الكتاب بتونس، الذي ينظم سنويًّا منذ عام 1982 في قصر المعارض بالكرم.
وسبق أن اقتحم محتجون في تونس، فعالية ثقافية سنيمائية بحضور سفراء غربيين واتهموهم بالمشاركة في الحرب على غزة.