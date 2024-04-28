تونسيون يطردون سفير إيطاليا من معرض الكتاب(فيديو)

أقدم تونسيون على طرد السفير الإيطالي، لدى تونس، أليستاندرو بروناس، من معرض الكتاب الدولي بالعاصمة، متهمين حكومة بلاده بدعم إسرائيل في حربها على غزة.

واقتحم النشطاء القاعة، مرددين شعارات مناهضة لحكومة إيطاليا.