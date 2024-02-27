سيارات الإسعاف تنقل القتلى والجرحى
سيارات الإسعاف تنقل القتلى والجرحىوكالة "وفا"

إسرائيل تغتال قائد كتيبة طوباس التابعة للجهاد الإسلامي

اغتال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوب المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر فلسطينية أن من بين القتلى أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي.

واقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة برفقة عدة جرافات، ونشرت قناصتها في أكثر من مكان، وسط اشتباكات وانفجارات سمعت في أرجاء المخيم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فلسطينيون في المستشفى التركي
فلسطينيون في المستشفى التركيمنصات فلسطينية

وكشفت مصادر في جمعية الهلال الأحمر أن القتلى الثلاثة هم أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة.

وتجمهر عشرات الفلسطينيين من طوباس ومخيم الفارعة في المستشفى التركي للاطمئنان على أحوال المصابين، وتشييع جثامين القتلى.

وقتلت إسرائيل 400 فلسطيني على الأقل في اشتباكات مع جنود ومستوطنين إسرائيليين منذ هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي
الضفة الغربية
الجهاد الإسلامي

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