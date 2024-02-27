إسرائيل تغتال قائد كتيبة طوباس التابعة للجهاد الإسلامي

وكشفت مصادر في جمعية الهلال الأحمر أن القتلى الثلاثة هم أحمد دراغمة من طوباس، وأسامة جبر الزلط، ومحمد سميح بيادسة، من مخيم الفارعة.

وتجمهر عشرات الفلسطينيين من طوباس ومخيم الفارعة في المستشفى التركي للاطمئنان على أحوال المصابين، وتشييع جثامين القتلى.

وقتلت إسرائيل 400 فلسطيني على الأقل في اشتباكات مع جنود ومستوطنين إسرائيليين منذ هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل.