فلسطينيو 48 ينظمون مسيرة مركبات احتجاجاً على استفحال الجريمة

نظم فلسطينيو 48 مسيرة مركبات، اليوم الأحد، احتجاجاً على استفحال الجريمة في مجتمعهم، إذ أغلقت قوافل المركبات التي غادرت من عدة مواقع في الأراضي الفلسطينية عام 48، طرقاً مؤدية إلى القدس.

وتشير الأرقام إلى مقتل 80 ضحية في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بداية العام الجاري.

وقام المشاركون بالمسيرة بإغلاق مفترق طرق "اللطرون - الهام" على الطريق السريع رقم 1، ثم قاموا لاحقًا بإبطاء حركة المرور، مما تسبب باختناقات مرورية باتجاه القدس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.