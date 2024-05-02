حراك الجامعات يكشف زيف الشعارات الأمريكية عن الحرية والديمقراطية

وهم يغادرون بوابة معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن فضّ الحرس الوطني اعتصامهم المؤيد للفلسطينيين بالقوة، علّق الطلاب على جدران الجامعة نُسخًا من مقال كتبه الأستاذ في المعهد، المفكر الشهير نعوم تشومسكي، قبل عشر سنوات في صحيفة الغارديان البريطانية بعنوان "لماذا يكرهون أمريكا؟".

في ذلك المقال يستذكر تشومسكي أن الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور، كان سأل معاونيه عن سبب كراهية الناس في الشرق الأوسط للولايات المتحدة، الذين أخبروه بأن العرب كما غيرهم يعجبون بأشياء كثيرة في أمريكا، وفي مقدمتها الحرية كما هو منصوص عليها في الدستور.

لكن عندما تتصرف الإدارات الأمريكية بمنطق التعسف والانحياز الظالم فإن الطبيعي البديهي أن يعلو الصوت بالانتقاد الذي لا يحتمله البيت الأبيض.

هذه المرّة ليس العرب وحدهم الذين يسجلون على الإدارة والسياسة الأمريكية صلفها في الجهر بالانحياز وقمع الحريات وإملاء المصالح الفرعية، تجاوزًا على الدستور الأمريكي نفسه، بل إن الأمريكيين أنفسهم تحسسوا ذلك وجهروا به بشكل غير مسبوق.

وأظهرت حصيلة أسبوعين ونيّف من الحراكات الطلابية التي عمّت الجامعات الأمريكية ووصلت أوروبا، أن واشنطن الرسمية وهي لا تفتأ تستخدم شعارات الديمقراطية والحرية لملاحقة ومحاصرة الدول والأنظمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم، وتعامل بطريقة معاكسة عندما تشتبك مع مصالحها الأخرى.

فقد اشتبك حراك الجامعات مع أكثر من مصلحة للبيت الأبيض، وكانت النتيجة تعسّفا أمنيا في فض الاعتصامات، وكسرًا للثوابت المفترضة، وكشَف عن انفصام سياسي وأخلاقي.