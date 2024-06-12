واشنطن تعلن تدمير منصتيْ صواريخ "كروز" حوثية مضادة للسفن

أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، نجاح قواتها في تدمير منصتين لإطلاق صواريخ "كروز" المضادة للسفن تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها عبر حسابها بمنصة "إكس": "تقرر أن منصات الإطلاق تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تعبر المنطقة".

وأضافت: "ستواصل القوات الأمريكية اتخاذ الإجراءات التي تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمانًا للسفن في منطقة البحر الأحمر".