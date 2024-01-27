العليمي: الحل في البحر الأحمر هو "القضاء على قدرات الحوثيين"

أكد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم السبت، أن "الرد المناسب على هجمات ميليشيا الحوثي ضد السفن في البحر الأحمر يتمثل في القضاء على قدراتهم العسكرية".

ورأى العليمي، في تصريح له من الرياض، أن "العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية".

وأضاف: "الحل هو شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة".

وردّ العليمي على سؤال حول سعي اليمن لتوفير دعم عسكري للقيام بعمليات برية للقضاء على الحوثيين، قائلاً: "نحن نطالب بذلك كلّ يوم وكل شهر وكل سنة".

وقال أيضًاً: "نحن نريد الدعم للحكومة الشرعية ليس من أجل الحرب (...) بل لكي تجبر الحوثيين على أن يأتوا إلى الحوار".