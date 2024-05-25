السودان.. البرهان يعتزم إلغاء "الوثيقة الدستورية" وتعيين رئيس وزراء "مستقل"

يعتزم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلغاء "الوثيقة الدستورية" وإعلان أخرى جديدة، وفقاً لما ذكره مساعده، اليوم السبت، مضيفاً أن "البرهان سيعين رئيس وزراء مستقلاً".

وتابع المسؤول السوداني: "روسيا طلبت نقطة تزود على البحر الأحمر مقابل إمدادنا بالأسلحة"، مشيراً إلى أن "البرهان سيوقع على اتفاقيات مع روسيا قريباً"، وفقاً لـ"العربية نت".

ويأتي قرار البرهان في وقت تكمل فيه حرب السودان عامها الأول، مخلّفة آلاف القتلى، وتشريد نحو 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ما هي الوثيقة الدستورية؟

تم التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019، لتكون المرجعية الأساسية للفترة الانتقالية، وهي القانون الأعلى في البلاد، وتسود أحكامها على جميع القوانين.

وتحدد الوثيقة التي تتكون من 28 صفحة و78 بنداً، "مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً اعتباراً من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها".