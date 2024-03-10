 رئيسا الأركان و"الشاباك" يجتمعان.. هل اتخذا قرار اجتياح رفح؟

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن اجتماع عقده رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، أمس السبت، شهد المصادقة على خطط مواصلة الحرب المكثفة جنوبي قطاع غزة، متسائلة ما إذا كان يعني ذلك مؤشرًا على قرب اجتياح مدينة رفح.

قناة "الآن 14" وموقع "واللا" أكدا، الليلة الماضية، أن الاجتماع عُقِد بحضور قائد الجبهة الجنوبية، يارون فِنكلمان، ونائب رئيس "الشاباك" وقيادات عسكرية وأمنية عديدة، وأنه شهد المصادقة على الخطط التالية للحرب على غزة، والمستمرة منذ 5 أشهر.

الإخلاء الإنساني

القناة الإسرائيلية لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال المكثف جنوبي القطاع، في ظل عدم اتضاح الرؤية بعد بشأن الغزو البري لمدينة رفح، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها، من أجل وضع خطط لإخلاء السكان المدنيين أو ما سمَّته "الإخلاء الإنساني" لجميع سكان الجنوب.

وتصطدم الضغوط الأمريكية بالرؤية السائدة بالمؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، إذ تقول القناة إن القاعدة التي يتم الاستناد إليها تنص على أن العملية العسكرية في رفح حتمية لإطلاق سراح الرهائن من جانب وتحقيق "النصر الكامل" من جانب آخر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي كرَّر في أكثر من مناسبة مقولة إن "من يطلبون من إسرائيل عدم شن حرب برية في رفح هم يطلبون منها عمليًّا خسارة الحرب"، وذكر أيضًا: "هذا الأمر (الامتناع عن العملية في رفح) لن يحدث".