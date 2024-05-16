"يديعوت أحرونوت": انتقادات غالانت للحكومة الإسرائيلية منطقية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن "الانتقادات التي وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للحكومة الإسرائيلية بخصوص خطة اليوم التالي، أي ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، كانت في محلها؛ لأنه يعلم جيدا أن الأمور معقدة ومستحيلة، فلا توجد قوة تستطيع السيطرة على غزة ما دامت حركة حماس هُناك".

ويؤكد غالانت أن "خطة "اليوم التالي" لن تتحقق إلا من خلال سيطرة المسؤولين الفلسطينيين بدعم دولي، إذ قال إن هذا هو البديل الحكومي لنظام حماس الذي فرض نفسه وسيطر على غزة".

وبحسب غالانت، فإن "هذه مصلحة وطنية إسرائيلية مهمة.. وعدم التوصل إلى حل بشأن هذه القضية سيؤدي إلى إقامة حكومة عسكرية ومدنية في القطاع، ما يشكل خطرًا استراتيجيًّا وأمنيًّا على إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن "تصريحات غالانت منطقية للغاية، ولا شك أنها مسموعة في المجتمع الدولي، وخصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما أن "البديل الذي بموجبه تعود السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على غزة لن يكون له أي أهمية قبل هزيمة حماس، والحقيقة أن أي قوة تدخل وحماس لا تزال في الميدان لن تستطيع فعل أي شيء"، بحسب الصحيفة.