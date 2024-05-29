مختصون أردنيون: الأمن المائي لن يتأثر بإلغاء الاتفاقية مع إسرائيل

قال خبراء مختصون بملف المياه في الأردن إن إلغاء اتفاقية المياه مع إسرائيل لن يكون له أي تأثير على الأمن المائي في البلاد.

وما زالت أحداث حرب غزة تلقي بظلالها وآثارها على العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وتذهب باتجاه مزيد من الجفاء والقطيعة بين الجانبين.

وكانت عمان أعلنت في بداية القصف الإسرائيلي على غزة استدعاء سفيرها من تل أبيب، وعدم عودة السفير الإسرائيلي، وزاد من الجفاء رفض إسرائيل تجديد اتفاقية المياه التي انتهت في نيسان/أبريل الماضي، والاكتفاء بتمديدها ستة أشهر، وفق ما أكدته مصادر سياسية أردنية رفيعة.

وقال مصدر أردني، لـ"إرم نيوز": "لقد قام الجانب الإسرائيلي بتمديد الاتفاقية ستة أشهر فقط؛ ما يعني تزويد المملكة بـ (25) مليون متر مكعب من المياه، وهي نصف الكمية السنوية التي وقِعت الاتفاقية على أساسها؛ إذ يتم تزويد المملكة بـ (50) مليون متر مكعب من المياه".