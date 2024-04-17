تحركات إيرانية في سوريا تحسبا لهجوم إسرائيلي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران اتخذت عدة إجراءات في سوريا، ضمن استعداداتها لهجوم إسرائيلي متوقع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين سوريين أن الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله المدعومة من إيران "قلصا وجود كبار ضباطهما في سوريا"، وأن الضباط ذوي الرتب المتوسطة ينتقلون من مواقعهم الأساسية في البلاد.

وأضاف المسؤولون أن طهران بدأت أيضا في إجلاء موظفيها من مواقع في سوريا، حيث هناك وجود كبير للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تستعد لهجوم إسرائيلي انتقامي يستهدف أراضيها أو وكلاءها، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضغط على إسرائيل من أجل رد يتجنب تصعيد التوتر الناجم عن هجوم طهران الصاروخي والطائرات دون طيار على إسرائيل، نهاية الأسبوع.

وأعلنت إيران أنها تجهز قواتها الجوية لتوجيه ضربات، وأن قواتها البحرية ستبدأ بمرافقة السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر.