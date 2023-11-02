منظمة الصحة العالمية: مرضى غزة في خطر والوضع "يفوق الوصف"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن الإخلاء القسري للمستشفيات في قطاع غزة يُعَرِض حياة مئات المرضى للخطر وإن الوضع على الأرض "يفوق الوصف".

وأضاف أنه "صدرت أوامر بإخلاء 23 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، والإخلاء القسري في هذه الظروف سيهدد حياة مئات المرضى"، مجددًا دعوته إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس لمساعدة آلاف الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال تيدروس، في مؤتمر صحفي بجنيف، إن أكثر من 10 آلاف شخص لاقوا حتفهم بينهم أكثر من 8500 في غزة و1400 في إسرائيل، معظمهم من النساء والأطفال من الجانبين.