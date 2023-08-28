الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرة مسيّرة شرق البلاد

أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، تعتبر الثالثة في أقل من شهر التي يتم التعامل معها.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أنها "ماضية في حماية الأمن الوطني ومواجهة أي تهديد له بكل قوة وحزم".

ولم يذكر البيان ما إذا كانت الطائرة المسيرة تحمل أيَّ مواد ممنوعة لتهريبها للمملكة، أو كانت محملة بالمتفجرات، كما جرى الإعلان في الواقعة السابقة.

يذكر أن الجيش الأردني شدَّد متابعته للحدود خلال الأشهر الأخيرة بعد تزايد عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيّرة عبر الحدود مع سوريا.

وكانت القوات المسلحة أعلنت مطلع الشهر أن "المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية".

وتبيَّن حينذاك أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها، كانت تحمل كمية من مادة "الكريستال"، وأنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.