العراق يبدأ بإجلاء رعاياه من السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من السودان.

وقالت الوزارة في بيان، إن الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى بورتسودان.

ويوم الثلاثاء، وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في السودان.

وقبل أيام، قُتل عراقي من جراء الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتواجه عمليات الإجلاء في السودان بضع صعوبات أبرزها الأوضاع الميدانية الصعبة في ظل هدنة هشة وتواجد رعايا الجاليات في مناطق متفرقة من البلاد.