وسط حراك أممي للتهدئة.. استمرار التصعيد جنوب لبنان

تواصل التصعيد على طرفي الحدود في جنوب لبنان بين ميليشيا "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وشهدت سائر القطاعات عمليات قصف متبادل.

واستهدف القصف الإسرائيلي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، حيث دوت صفارات الإنذار في المقر العام لليونيفيل، وطال القصف أطراف بلدات يارين الجبّين وطير حرفا ورامية التي تعرضت للقذائف الحارقة.

وتعرضت أطراف بلدة رميش وعيتا الشعب لسقوط عدد من القذائف، وشمل القصف أطراف مركبا وحولا، في أعقاب استهداف مقاتلي ميليشيا حزب الله أجهزة الإرسال في موقع العباد الإسرائيلي المقابل، كما استهدفوا بصاروخ موجه موقع المنارة الإسرائيلي.

وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخين باتجاه أطراف بلدة العديسة المحاذية لمستوطنة مسكافعام.