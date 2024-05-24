ميليشيا عراقية تعلن مهاجمة ميناء حيفا في إسرائيل (فيديو)

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم عدة فصائل مسلحة، اليوم الجمعة، استهداف ميناء حيفا شمال إسرائيل.

وقالت الميليشا، في بيان لها، تداولته حسابات موالية لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن عناصرها هاجموا بواسطة الطيران المسيّر ميناء حيفا.

وأكدت الميليشيا في بيانها، "الاستمرار في دك معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة".

ونشرت الميليشيا مقطعاً مصوراً يظهر لحظة إطلاق طائرة مسيّرة في الأجواء.