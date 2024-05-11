السودان.. "الدعم السريع" تعلن تصديها هجوما للجيش وحلفائه في الفاشر‎

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الجمعة، تصديها لهجوم من الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة، على مواقعها في مدينة الفاشر شمال دارفور.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس": "إن القوات المهاجمة تسللت إلى مواقع ارتكازات قوات الدعم السريع وهاجمتها عبر ثلاثة محاور، ما أدى إلى وقوع إصابات وسط المدنيين في الأحياء السكنية ومعسكرات النازحين وفرار الآلاف إلى خارج المدينة".

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع في الفاشر تمسكت منذ بدء الحرب باتفاق وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة قبل انحياز البعض إلى الجيش، واستجابت قيادة الدعم السريع لنداءات الإدارة الأهلية وأعيان المنطقة والمنظمات المحلية والدولية حفاظاً على أرواح المدنيين، ومارست أقصى درجات ضبط النفس حيث صدت 22 هجوماً على خلال الأيام الماضية".

وتابع "نؤكد أننا سندافع عن أنفسنا، وسنصد أي هجوم من قبل الجيش ومرتزقة الحركات، وننبه المجتمع الدولي والعالم أجمع إلى أننا التزمنا منذ شهر مارس الماضي بعدم التقدم نحو مقر قيادة الفلول بوسط المدينة، لكننا نتفاجأ بالهجوم من الطرف الآخر كل يوم دون مراعاة لتواجد المدنيين ومعسكرات النازحين التي استخدموها دروعاً بشرية".