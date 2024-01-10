مذيعة تهاجم السياسي الفلسطيني البارز مصطفى البرغوثي (فيديو)

تعرضت المذيعة الشهيرة في قناة "Talk TV" البريطانية، جوليا هارتلي بروير، لانتقادات لاذعة، بسبب طريقة تعاطيها مع ضيفها السياسي الفلسطيني البارز مصطفى البرغوثي.

وانفعلت المذيعة البريطانية خلال الحلقة على البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وقاطعته عدة مرات ورفعت صوتها وحاولت إسكاته عنوة، علاوة على السخرية منه، قائلة إنه "ليس معتادًا على وجود امرأة تتحدث".

وبدأ الجدال عندما سألت المذيعة، البرغوثي، فيما إذا كان يعتقد أن إسرائيل "دولة ديمقراطية"، وبعد أن أكدت ذلك، قاطعها متهمًا بنيامين نتنياهو بتدمير الديمقراطية، فقاطعته منفعلة ورافضة الحديث عن تاريخ نتنياهو لضيق الوقت، بحسب تبريرها.