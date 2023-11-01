مصر تستقبل 80 مصابًا فلسطينيًّا عبر معبر رفح

وأوضحت مصادر في وزارة الصحة، أن الوزارة بدأت منذ أسبوعين التجهيز لفتح معبر رفح واستقبال الحالات الحرجة من الجرحى، تنفيذًا لتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة والسكان في شمال سيناء في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنه تم تعزيز المحافظة بعربات إسعاف إضافية من المحافظات المجاورة "الإسماعيلية وبورسعيد ودمياط".

وأضاف شوكة، أنه تم الدفع بعربات الإسعاف تمهيدًا للمشاركة في عمليات الإخلاء الطبي ونقل المصابين من قطاع غزة إلى مستشفيات شمال سيناء.

مغادرة حمَلة الجنسيات الأجنبية من غزة

وغادرت أول دفعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية قطاع غزة إلى مصر من خلال معبر رفح، في أول عبور من نوعه منذ بدء الحرب على غزة.

وعلمت "إرم نيوز" أن نحو 500 من مزدوجي الجنسية تم الإبلاغ عن أسمائهم من هيئة المعابر الفلسطينية إلى الجانب المصري للعبور اليوم، بعضهم من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والصليب الأحمر ومنظمات إغاثية أخرى.

وتتنوع الجنسيات كالتالي: اليابان، أستراليا، إيطاليا، الولايات المتحدة، الأردن، إندونيسيا، بلغاريا، النمسا، وغيرها.