خبراء يكشفون عن أسباب رفض إسرائيل إدخال قوات حفظ سلام إلى غزة

تتوالى المطالبات الدولية ومن السلطة الفلسطينية أيضًا، بضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، لا سيما في غزة، عن طريق إدخال قوات حفظ سلام، الطرح الذي لا تزال إسرائيل ترفضه، في وقت فسر فيه خبراء متخصصون بأن رفض تل أبيب للمطلب، يرجع لكونه قرارًا سيصب في مصلحة حماس.

آخر هذه المطالبات جاءت من كولومبيا، أمس الأربعاء؛ إذ أكدت ضرورة توفير قوات حفظ سلام دولية تحمي الشعب الفلسطيني، وتكون حاجزًا بينهم وبين الإسرائيليين.

قرار سيصب في مصلحة حماس

الخبير والمختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أكد أن أسرائيل بكل مكوناتها ترفض قطعًا جلب أيّ قوات حفظ سلام دولية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأرجع منصور في حديث لـ"إرم نيوز"، سبب ذلك إلى أن "مجلس الحرب الإسرائيلي يعتقد بأن أيّ جلب لقوات حفظ سلام سيصب في مصلحة حركة حماس، وسيحول دون قدرة الجيش الإسرائيلي على القضاء عليهم.

ولفت، إلى أن الإسرائيليين يعتقدون أن أي حل سياسي قبل الإفراج عن المحتجزين والقضاء على قدرات حركة حماس العسكرية لن يكون في صالح إسرائيل.

وأكد منصور أن عددًا من النخب الإسرائيلية يرون أن هذه الاقتراحات غير قابلة التطبيق، ويتوقعون أن يكون هناك طرف فلسطيني متفق عليه يستطيع ضبط الأوضاع بعيدًا عن القوات الدولية.