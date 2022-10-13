زلة لسان جديدة لبايدن عن وفاة ابنه تضعه في موقف محرج

زل لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء في كولورادو، تحدث فيه عن وفاة ابنه بشكل وضعه في حرج أمام الملأ.

وقال بايدن إن "الجنود الأمريكيين، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو".