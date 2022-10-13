زلة لسان جديدة لبايدن عن وفاة ابنه تضعه في موقف محرج
زل لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد، في خطاب ألقاه يوم الأربعاء في كولورادو، تحدث فيه عن وفاة ابنه بشكل وضعه في حرج أمام الملأ.
وقال بايدن إن "الجنود الأمريكيين، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو".
وأضاف بايدن: "تخيلوا، أقول هذا بصدق، أقول هذا بصفتي والدا لشخص حصل على النجمة البرونزية، وسام الخدمة المتميزة وضحى بحياته في العراق".
وكان ابن الرئيس جو بايدن قد توفي في العام 2015 بسرطان المخ.
يذكر أن بايدن كان قد أعلن في خطاب ألقاه في العام 2019 أن ابنه "عاد للولايات المتحدة وهو يعاني من الورم الأرومي الدبقي في مرحلته الرابعة"، مشيرا إلى أنه "عاش 18 شهرا، وهو يعلم أنه سيموت".
وخدم ابن الرئيس الأمريكي في العراق في صفوف الحرس الوطني لولاية ديلاوير لمدة عام واحد، وخضع لتدخل جراحي في مركز لعلاج السرطانات في تكساس عام 2014، بحسب ما ذكرت شبكة هيئة الإذاعة البريطانية.
وتشير تقارير إلى أن زلات بايدن تكاثرت منذ توليه منصبه، وسط قلق متنام في الدوائر السياسية الأمريكية بشأن الحالة الصحية واللياقة الذهنية لأكبر رئيس للولايات المتحدة سنا بعمر 79 عاما.