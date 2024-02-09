غرق 13 مهاجرا سودانيا قبالة سواحل تونس

انتشلت السلطات التونسية 13 جثة لمهاجرين سودانيين كانوا على متن قارب انطلق من سواحل تونس متجها إلى السواحل الإيطالية.

ونقلت "فرانس 24" عن المتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية في تونس، أنه تم انتشال 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين يحملون الجنسية السودانية.

وأوضح المتحدث أن مركب هجرة غير نظامية على متنه مهاجرون يحملون الجنسية السودانية غرق بعد انطلاقه من سواحل محافظة صفاقس.

وأضاف أن اثنين فقط تمكنا من النجاة وتم انتشال 13 جثة فيما ما زال 17 آخرون في عداد المفقودين.

ومن جهتها ذكرت جريدة الشروق التونسية، أن الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية تمكنت، الخميس، من انتشال 13 جثة مهاجر سوداني، وإنقاذ اثنين.

فيما يتواصل البحث عن 27 مفقودا آخرين بعد غرق مركبهم في عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية على بُعد 9 أميال شرق مدينة الشابة.