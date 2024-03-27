تونس.. هل تضر "تخمة" مرشحي المعارضة بحظوظها في السباق الرئاسي المقبل؟

أثارت كثرة أعداد المرشحين إلى انتخابات الرئاسة التونسية المقبلة، تساؤلات حول حظوظ المعارضة في هذا الاستحقاق.

يأتي ذلك في وقت لم يعلن فيه الرئيس قيس سعيّد عن ترشحه بعد، للانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وكان الحزب الجمهوري أعلن ترشيح زعيمه، عصام الشابي، المحتجز منذ أشهر من قبل السلطات، إلى الانتخابات الرئاسية، بعد أيام عن إعلان عدة شخصيات من المعارضة عن ترشحها، على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والمرشح المستقل نزار الشعري، والوزير السابق منذر الزنايدي.

إلى ذلك، طالبت 100 شخصية سياسية في تونس بدعم عصام الشابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى ضرورة أن تقدم المعارضة رؤيتها تجاه المشهد العام والسياسي في البلاد.