قصف مخيم النصيرات في غزة وانهيار المنظومة الصحية‎

وأوضح، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن هناك عشرات الضحايا ما زالوا في الطرقات وتحت الأنقاض لم يتسنَ لطواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وانتشالهم؛ بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي أي شخص يتحرك في تلك المناطق.

وبيّن أن المسيّرات الإسرائيلية وطائرات "درونز" من نوع "كواد كابتر" تقوم بين الحين والآخر بإطلاق الرصاص الحي تجاه النازحين والمرضى الموجودين في ساحة المستشفى؛ بهدف إخراجه عن الخدمة تمامًا.

وأكدّ أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الكادر الطبي جرّاء نزوح عدد كبير منهم تجاه جنوب قطاع غزة، بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي باقتحام المستشفى وقصفه.

وتابع المسؤول الطبي: نحتاج فرقا طبية عاجلة، وإنشاء مستشفيات ميدانية لاستيعاب العدد الهائل من الجرحى الذي يصل يوميًا إلى أقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عن حاجتنا للمواد الطبية والوقود اللازم لإعادة تشغيل الأقسام الحساسة في المستشفى التي تخدم قرابة 400 ألف مواطن.