رويترز: الأطراف السودانية تتجه لاستئناف المحادثات في جدة

قال دبلوماسي سعودي كبير إن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، سيستأنفان المحادثات الأحد، بينما دوت الضربات الجوية واحتدم القتال الليلة الماضية بأنحاء الخرطوم، رغم اتفاق لحماية المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي أن السعودية، التي تستضيف المحادثات الهادفة لتأمين اتفاق وقف إطلاق نار، دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها بمدينة جدة في 19 مايو/أيار.

وأسفر الصراع، الذي اندلع فجأة منذ شهر، عن مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة ونزوح 700 ألف آخرين داخليا، كما تسبب في خطر تدخل قوى خارجية وزعزعة استقرار المنطقة.

وأشار الدبلوماسي السعودي إلى أن توجيه الدعوة للبرهان جاء لأنه رئيس مجلس السيادة السوداني الذي كان من المفترض أن يشرف على عملية انتقال إلى الحكم المدني كانت مزمعة قبل اندلاع الصراع.

ولفت إلى أنه "لم نتلق حتى الآن أسماء الوفود، لكننا نتوقع حضور من يمثل السودان في القمة".