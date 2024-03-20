عضو بحزب العمال يكشف لـ"إرم نيوز" مصير "الإخوان" في بريطانيا

قال عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، إن "عنقودية" فرع التنظيم الدولي لـ"الإخوان" في بريطانيا، لن تضع الجماعة في خانة الاستهداف من مشروع "التعريف الجديد للتطرف"، الذي تحاول الحكومة تمريره عبر البرلمان.

وأوضح رجب، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن تنظيم "الإخوان" في بريطانيا لا يعمل تحت مظلة أو كيان أو جمعيات، ولكن بشكل عنقودي عبر أشخاص وأفراد، لذلك لن يخضع فرع التنظيم لما طُرح من جانب الحكومة حول وضع تعريف جديد للتطرف في حال إقراره، ولن يتأثر الإطار التمويلي للتنظيم أيضا؛ نظرا لكون الأعمال التجارية والمالية لـ"الإخوان" في بريطانيا مملوكة لأفراد وليس لجمعيات أو كيانات.

وأكد "رجب"، أن العمل السياسي لفرع التنظيم في لندن، بات منحصرًا في تمويل نواب أو مرشحين في انتخابات البرلمان، ليتم استخدامهم بعد ذلك بتقديم الدعم السياسي الذي يخدم مصالح التنظيم الدولي وأهدافه، عبر تقديم أسئلة في البرلمان، أو عقد اجتماعات برلمانية لصالح السياسات الدولية للجماعة، مستندين على عضوية النواب البريطانيين الذي قام فرع التنظيم عبر قياداته، بتمويل حملاتهم الانتخابية.

ولفت إلى أن إستراتيجية تنظيم "الإخوان" في العمل ببريطانيا قائمة على عدم إلحاق أي ضرر أو خطورة على الاقتصاد أو المجتمع البريطاني، حيث إن نشاط الجماعة يستهدف من لندن دولا عربية وخليجية، وهو ما لا يتعارض مع سياسة ومصالح بريطانيا.