ميليشيا عراقية تعلن قصف إيلات وإسرائيل تعترض "هدفًا جويًا مشبوهًا"

أعلنت ميليشيا عراقية تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم الأربعاء، استهداف موقع حيوي في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع انفجار كبير في سماء إيلات مشيرة إلى تصدي الدفاعات الجوية لهدف جوي، في حين دوت صفارات الإنذار في "أفيفيم" و"يرؤون" في الجليل الغربي.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له عبر منصة "إكس" إن الجيش "اعترض هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن الهدف الجوي جاء "من جهة الشرق بالقرب من منطقة مدينة إيلات حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض الهدف بنجاح خارج حدود إسرائيل".