"الغارديان": نتنياهو يضر بفرص إعادة انتخاب بايدن ولا سلام بوجوده

ذهب تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضر بسمعة أمريكا في الخارج، كذلك بفرص إعادة انتخاب بايدن ويطيل المعاناة في غزة.

وقال تقريرالصحيفة البريطانية، إن نتنياهو يُشكل عبئًا ثقيلًا على الرئيس الأمريكي، وأنه لا سلام ما دام نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل.

وأضاف التقرير، أن المعاناة الإنسانية المدمرة والمؤلمة للغاية والتي لا هوادة فيها في غزة؛ بسبب رد إسرائيل على الفظائع التي ارتكبتها حماس في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ستترك أثرًا دائمًا على كل من يشهدها.

وقد يتبين أيضًا أن الضرر السياسي الذي يلحقه الاشمئزاز العالمي الناتج عن ذلك بحليف إسرائيل الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الغرب، غير قابل للإصلاح.

كما لفت التقرير إلى تعزز الانطباع بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يستمع حقًّا للأمريكيين، منذ هجمات حماس، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين. ويستمر في رفض أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار، بينما تظل حماس غير مهزومة والإسرائيليون محتجزين كرهائن.