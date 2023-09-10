زلزال المغرب.. ارتفاع أعداد الضحايا وجهود الإنقاذ تتواصل

كشفت وزارة الداخلية المغربية اليوم الأحد، أن أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب بضع مناطق في البلاد، السبت، ارتفع إلى 2012 قتيلًا و 2059 جريحًا من بينهم 1404 حالتهم خطيرة.

وتواصلت خلال ساعات الليل عمليات الإنقاذ والإجلاء والبحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل المدمرة بالكامل، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين مع مرور الوقت.

وقالت السلطات إن التقديرات تشير إلى أن المئات لا يزالون في عِداد المفقودين في مناطق الزلزال، في حين تُبذل جهود كبيرة لإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة المعزولة.

وأمر العاهل المغربي بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال المدمر في كافة مساجد البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.