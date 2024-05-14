إسرائيل تستهدف كفركلا اللبنانية بصواريخ "شارون الزلزالية"

وأضافت أن غارتين أخريين استهدفتا بلدة الخيام بعد منتصف الليل، دون ذكر تفاصيل.

وتفجَّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من جهة وميليشيا حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأعلنت ميليشيا حزب الله أمس الاثنين، أنها نفذت هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة الموجهة على 3 مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، فيما سقط أحد مقاتليها جرّاء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية حي القندولي في بلدة ميس الجبل.