تجاوزوا 70 ألفا والمستشفيات تتناقص.. الموت يتربص بجرحى غزة

تعج أبواب غرف العمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة بطوابير المصابين الذين يحتاجون لعمليات عاجلة، وذلك بسبب العدد الهائل من الجرحى، ونقص الأدوية والمعدات الطبية، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 70 ألفًا من سكان القطاع أصيبوا بجراح بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويحتاج 11 ألفًا منهم لتدخل جراحي طارئ والسفر للخارج.

وتكتظ غرف العمليات بالمصابين، ويضطر الأطباء في كثير من الأحيان لإجراء العمليات دون استخدام مخدر طبي، أو في ظل نقص بعض المعدات والأدوية، ما يتسبب بزيادة عدد الضحايا من المصابين إثر مضاعفات صحية.