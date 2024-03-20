وزراء خارجية عرب يلتقون بلينكن في القاهرة الخميس

أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن، ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية، ومسؤول فلسطيني كبير، سيجتمعون، غدًا الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار جولة إقليمية لبحث الجهود المبذولة لتأمين هدنة في غزة، بدأها بلينكن في السعودية، اليوم الأربعاء، ثم مصر غدًا الخميس، يليها توقف في إسرائيل.

وهذه جولة بلينكن السادسة في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.

وتأتي زيارته لإسرائيل وسط توتر العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقًا لفرانس برس.