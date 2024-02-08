غارات تستهدف منصات للصواريخ والمسيّرات الحوثية في صعدة اليمنية

شنت مقاتلات أمريكية بريطانية، فجر الخميس، 4 غارات استهدفت مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ "إرم نيوز" إن الغارات استهدف "منصات لإطلاق الصواريخ الاستراتيجية، وأخرى للطائرات المسيّرة التابعة لميليشيا الحوثي في منطقة القطينات بمديرية باقم".

وأضافت المصادر ذاتها أن ضربات جوية استهدفت في وقت سابق محيط ميناء "رأس عيسى" النفطي ومعسكر الدفاع الجوي، بمديرية الصليف شمال غرب محافظة الحديدة".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين عن مصدر أمني قوله إن "منطقة القطينات بمديرية باقم تعرضت لعدوان أمريكي بريطاني".