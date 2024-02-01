روسيا: نبذل كل ما في وسعنا لإخلاء القوات الأجنبية من سوريا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها تبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقًا من الوجود الأجنبي، وللمساعدة في إرساء الأمن هناك وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية".

وذكّرت بأن روسيا الاتحادية تبذل جهوداً متواصلة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا، وفقاً لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قد قالت إن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من سوريا.

وقالت نولاند، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التركية، إنه "يجب أن نقاتل داعش أينما كان. ويجب أن يستمر هذا مع تركيا، سواء في العراق أو سوريا".

ونشرت صحيفة "المونيتور"، ثم مجلة "فورين بوليسي"، مواد تشير إلى أن واشنطن تدرس إمكانية انسحاب كامل للقوات الأمريكية من سوريا.

ووفقا للمطبوعتين، فإن الإدارة الأمريكية تناقش متى وبأي شروط يمكن سحب القوات؛ ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد، لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون وصف في تعليق هذه التقارير بأنها "خاطئة".