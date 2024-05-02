أمريكا.. قمع الاحتجاجات في "أرض الحرية" يصدم العالم

ذهب الكاتب كاس مود، إلى أن قمع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية حوّلها لحركة احتجاجية في جميع أنحاء أمريكا، وأصاب الناس حول العالم بالصدمة.

وبحسب مقال نشرته صحيفة "الغارديان" لأستاذ الشؤون الدولية، تساءل كاس عن السبب وراء مواجهة الجامعات الأمريكية موجة قمع في أرض، الولايات المتحدة الأمريكية، توصف باحترامها للتعبير عن حرية الرأي والديمقراطية.

وعبّر الكاتب أيضًا عما أصاب الناس من صدمة في جميع أنحاء العالم، بعد مشاهدتهم لقطات وسائل الإعلام الاجتماعية لضباط إنفاذ القانون المدجّجين بالسلاح، وهم يعتقلون الطلاب والأساتذة المحتجّين سلميًّا في حرم الجامعات الأمريكية.