إسرائيل: لن نتخلى عن تدمير حماس وإعادة الرهائن

استبعدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في غزة، ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح رهائن.

وقالت المتحدثة إيلانا شتاين في إفادة صحفية: "تعليقًا على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، ولن تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل".