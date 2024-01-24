إسرائيل: لن نتخلى عن تدمير حماس وإعادة الرهائن
استبعدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في غزة، ونفت متحدثة باسم الحكومة تقارير إعلامية أفادت باحتمال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس يتم بموجبه وقف القتال مقابل إطلاق سراح رهائن.
وقالت المتحدثة إيلانا شتاين في إفادة صحفية: "تعليقًا على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن، ولن تشكل غزة تهديدًا أمنيًا لإسرائيل".
وأضافت: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس هذا الاتفاق".
ويشهد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حربًا مدمرة شنها الجيش الإسرائيلي، خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، ودمارا هائلا، بحسب السلطات الفلسطينية ومنظمات أممية.