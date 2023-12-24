في خضم المعارك والموت.. مأسآة أسرة تصدم السودانيين

بعد مرور 9 أشهر على مأساة الموت في طرقات المدن السودانية، حيث أصبحت الدماء والأشلاء جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للسودانيين، ومشهدا معتادا من سريالية الحرب.

ولاقت مأساة أسرة وهي تهرب من الموت تعاطفا واسعا من قبل السودانيين وسط أكوام الأحزان والمصائب.

لا يوجد شيء يشبه مأساة أسامة مرزوق، الذي فقد أسرته في لحظة هروب من الموت؛ إذ كانت محاولتهم للنجاة من الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والدعم السريع في ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، تظهر درجة العطف التي يظهرها السودانيون في وجه الأحزان والمصائب وسط هذا السيناريو المأساوي.