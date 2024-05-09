إغلاق مبنى البعثة الليبية في نيويورك بسبب تراكم الديون

أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، بقفل مبنى البعثة الليبية في نيويورك، بطوابقه الأربعة والعشرين، بسبب تراكم الديون التي تجاوزت مليوني دولار، ما يعد سابقة في تاريخ الدبلوماسية الليبية.

وتزامن ذلك مع صدور بيانات الإنفاق الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، التي بلغت أكثر من 23 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

بيانات المصرف المركزي أفادت بأن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنفقت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، أكثر 219 مليون دينار لوزارة الخارجية، التي ذهبت إلى سفارات وقنصليات وبعثات ليبيا في الخارج، باستثناء بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة.