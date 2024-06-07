الحوثيون يختطفون العشرات من موظفي المنظمات الدولية في صنعاء‎

نفذت ميليشيا الحوثي، خلال اليومين الماضي، حملة اعتقالات واسعة، طالت موظفين لدى المنظمات الدولية، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وكشفت مصادر حقوقية يمنية لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيا الحوثي شنّت حملة غير مسبوقة، يومي الأربعاء والخميس، في صنعاء، لاختطاف عشرات الموظفين اليمنيين لدى المنظمات الدولية".

وأشارت المصادر إلى أن من بين المختطفين 6 موظفين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وموظفين في مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، وعدد من موظفي المنظمات الدولية الأخرى.

وبحسب المصادر، ما تزال أسباب تلك الاعتقالات مجهولة حتى الآن، في حين تشير مصادر في الحكومة اليمنية إلى أن عدد المختطفين حتى الآن وصل إلى 18 موظفاً، بينهم نساء.

وكشفت تقارير سابقة أن ميليشيا الحوثي اعتقلت قبل عدة أيام عدداً من موظفي المنظمات المحلية، بتهم مختلفة، بينها "التخابر" لصالح دول أجنبية.

وتأتي الحملة الجديدة، في وقت ما يزال يقبع فيه 3 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي لأكثر من 3 أعوام.